Sultandağlı öğrenciler Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği'nde derece elde etti

Sultandağlı öğrenciler, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği müsabakalarında derece elde etti.

Yeşilçiftlik Ortaokulu'ndaki yıldız kızlar ile erkekler takımları 28-30 Nisan'da Kütahya'daki Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği müsabakalarına katıldı.

Yarışmada kız öğrenciler, takım halinde birinci oldu, erkekler ise dördüncü oldu.

Takımlar, 22-24 Mayıs'ta Mersin'de düzenlenecek Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği yarışmasına katılacak.