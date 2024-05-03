Simav'da KKYDP ve IPARD-3 Yatırımları Tanıtıldı

Simav ilçesinde düzenlenen toplantıda Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından KKYDP ve IPARD-3 yatırımları tanıtıldı.

İlçede faaliyet gösteren Simav'ın 1 belde ve 18 köyünden oluşan Simav Kırvadililer Sosyal, Kültürel, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından KKYDP ve IPARD-3 kapsamındaki yatırım konuları ve başvuru süreci hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. - KÜTAHYA