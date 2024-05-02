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Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi'nden Çağlayan Sokağa girdiği anda Hüseyin A. (16) idaresindeki 43 AEC 076 plakalı motosiklet karşı istikametten gelen İbrahim K. idaresindeki 43 U 3585 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hüseyin A. yaralandı.

Yaralı sürücü Hüseyin A., 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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