Hisarcık'ta don olayı: Üzüm bağları ve sebze fideleri zarar gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde dondan üzüm bağları, erik, kiraz ve ceviz ağaçları ile sebze fidelerinin zarar gördüğü bildirildi.

İlçede gece yarısı 1 derecelere kadar düşen hava sıcaklığının ardından don olayı yaşandı. Özellikle yeni göz vermeye başlayan üzüm bağlarında, kiraz, ceviz ve erik ağaçlarında etkili olan don olayından mısır, patates, domates, salatalık ve karpuz fideleri de zarar gördü.

İlçede yaşanan donun ardından İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından üreticilerden gelen talepler doğrultusunda dondan zarar gören ürünler yerinde incelendi ve tutanak tutuldu. - KÜTAHYA