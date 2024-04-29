Gediz'de meydana gelen bıçaklama olayında gözaltına alınan 9 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, meydana gelen bıçaklama olayında gözaltına alınan 9 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün gece (Cumartesi) saat 23.00 sıralarında Uluoymak Mahallesinde bulunan bir Cafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapılan canlı müzik programı sırasında çıkan sözlü tartışma sonucu kavga çıktı. Kavganın sokağa taşması sonrası T.G. (22) isimli şahıs B.Ö. (24) bacağından bıçakladı. Kavgaya her iki şahsın arkadaşlarının karışması sonrası polis ekipleri olaya müdahale etti.

Kavgada bacağından yaralanan B.Ö. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Diğer yandan Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri B.Ö.'ü bıçaklaya T.G. ile birlikte kavgaya karıştıkları belirlenen İ.H.Ç. (21), E.Ç. (21), Y.O. (22), Ç. Y. (20), M.G. (21), S.D. (21), M.T. (23) gözaltına aldı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadeler sonrasında şahıslar Adliyeye sevk edildi. Gün boyu adliyede hakim karşısında olan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - KÜTAHYA