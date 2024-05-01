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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı. Sendikalar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri bir araya gelerek sloganlar atıp yürüyüşler gerçekleştirdi. Konuşmalar ve müzik dinletileriyle kutlamalar sona erdi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Bursa'daki kutlamalar kapsamında bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Millet Bahçesi önünde toplandı.

Polis uygulama noktasındaki kontrollerin ardından işçiler, pankartlar açıp slogan atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent Meydanı'nda oluşturulan alandaki kutlamada, sendikaların temsilcileri tarafından günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bazı ilçelerin belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri, sendika ve meslek kuruluşlarının üyeleri ile işçiler katıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hatboyu Caddesi Kavşağı'nda toplandı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte katılımcılar, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılardan bazıları hazırladıkları dövizlerle Filistin'e özgürlük için destek mesajları verdi.

Yürüyüşe, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz ile partililer de katıldı.

Gruplar, müzik dinletisinin ardından dağıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, merkez Altıeylül ilçesi 100. Yıl Caddesi'nde toplandı.

Kuvayi Milliye Meydanı'na yürüyen grup, polis uygulama noktasından geçerek meydana ulaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da meydana gelerek vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Şarkılar ve türküler eşliğinde eğlenen katılımcılar, etkinliğin ardından dağıldı.

Kütahya

Kütahya'da bazı sendikalar ile siyasi partilerin üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Zafer Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, programda yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın umudun umutsuzluğu, aydınlığın karanlığı yendiği gün olduğunu söyledi.

Sendika temsilcileri de konuşmalarında, emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde halay çekmesinin ardından sona erdi.

Çanakkale

Çanakkale'deki etkinlik, eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşüyle başladı.

Grup, slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri altında alana giren katılımcılar, türküler söyleyip halay çekti.

Daha sonra organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.

Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, bazı siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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