Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. E.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti suçundan arandığı tespit edildi ve gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta ki şahısların kimlik sorgulamasını yapan ekipler E.A., isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığını tespit etti. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR