Kütahya'da Çocuklar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Eğitim Alıyor

Kütahya'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde çocukların Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gördükleri bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde TOKİ Akkent Mahallesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören çocukların çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya'da yüzme bilmeyen tek bir çocuk kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA