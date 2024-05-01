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Kütahya'da Çocuklar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Eğitim Alıyor

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Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklar, TOKİ Akkent Mahallesi'ndeki Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim alıyor. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların devam edeceğini ve yüzme bilmeyen hiçbir çocuğun kalmayacağını belirtti.

Kütahya'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde çocukların Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim gördükleri bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde TOKİ Akkent Mahallesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda eğitim gören çocukların çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya'da yüzme bilmeyen tek bir çocuk kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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