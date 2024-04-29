Üye Girişi
Haberler

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı

KÜTAHYA - Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Kütahya-Tavşanlı karayolunda yaşanan araç yangınında, otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Kütahya Olaylar İtfaiye Trafik Otomobil Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title