Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
KÜTAHYA - Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.
Kütahya-Tavşanlı karayolunda yaşanan araç yangınında, otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı.