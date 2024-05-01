Kütahya Valisi Musa Işın, çocukların 10D sinema keyfine ortak oldu.

Vali Işın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Evliya Çelebi İlkokulunda düzenlenen 10D sinema etkinliğine katılarak çocuklarla birlikte film izledi.

Etkinlikten il genelinde 3 bin öğrencinin faydalanmasının planlandığını belirten Işın, "Bugüne kadar 700 çocuğumuza ulaştık. 10D sinema etkinliği perşembe ve cuma günleri diğer okullarda da devam edecek" dedi. - KÜTAHYA