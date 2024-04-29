Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Otomobil Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya-Tavşanlı karayolunda seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kütahya'da seyir halinde olan bir otomobil alev alev yandı.

Kütahya- Tavşanlı karayolunda yaşanan araç yangınında, otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Kütahya-Tavşanlı karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken yol trafiğe açıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tavşanlı İtfaiye Kütahya Olay İtfaiye Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title