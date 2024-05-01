Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Kuaför Salonunda Tüfekle 2 Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir kuaför salonunda tüfekle gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin ölümüne neden olan zanlı tutuklandı. Saldırgan, pişmanlık duyduğunu ve alay edilmesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kütahya'da, kuaför salonunda tüfekle 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna tüfekle giderek iş yeri sahibi Necmi Aslan (50) ile içeride müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'i (60) öldüren Rifat Kavuk'un (80) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavuk, pişmanlık duyduğunu, kendisiyle alay edilmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Dün Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta faaliyet gösteren kuaför salonuna tüfekle gelen Rifat Kavuk, içeride rastgele ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Saldırıda, kuaför salonunun sahibi Necmi Aslan ile müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Kuaför Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor eleme adayları kim? 1 Mayıs Çarşamba Survivor potada kimler var? Survivor Düello oyununu kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba 2024? Survivor kim kazandı? 1 Mayıs Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? TRT 1 ne zaman kuruldu? TRT kaç yıldır yayında bu yıl kaçıncı kuruluş yıl dönümü? Bir Sevdadır yok mu? Bir Sevdadır neden yok, bitti mi? Bir Sevdadır final mi yaptı 1 Mayıs Çarşamba? Şahane Hayatım final mi yapıyor? Şahane Hayatım bitiyor mu 2024? Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024? Taş Kağıt Makas final mi yapıyor? Taş Kağıt Makas bitiyor mu 2024? Kuruluş Osman final mi yapıyor? Kuruluş Osman bitiyor mu 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title