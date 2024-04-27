Bursa ve Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki yürüyüşleri düzenlendi

Bursa ve Kütahya'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları yapıldı.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi ve Gazze Dayanışma Platformu tarafından Gazze'deki ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Ulu Cami önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamın 211 gündür dünyanın gözünün önünde devam ettiğine dikkati çekti.

Kudüs ve Filistin için daha fazlasını yapma sorumluluğunu üstlenmek gerektiğini belirten Kaptan, şunları söyledi:

"Her alanda meydanlarda olacaksak, olacağız. Nöbetler tutacaksak, tutacağız. İnşallah ta ki Allah, nurunu tamamlayana kadar. Rabbim oradaki direnişte olan kardeşlerimize zaferi oluşturana kadar. Mavi Marmara'yı hatırlıyorsunuz değil mi? 14 yıl önce orada bir gedik açtı. Oradaki, Gazze'deki hastalara, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma adına Avrupa'dan 36 ülke, 185 kuruluşun olduğu 'Özgürlük Filosu' şu anda hazırlandı. Yola çıkmak için bekliyor ama zalim zalimliğini yapıyor. Şu anda İsrail, Gazze'yi bıraktı. Filonun çıkmaması için tüm dünyadaki iletişim kurduğu her yere baskı kuruyor ama ümitsiz olmayın. Allah'ın izniyle bu filo yola çıkacak. İnşallah oradaki yardımların yerine ulaşması, oradaki hastalara ilaç ulaştırma adına bir koridor oluşturacak."

İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Adem Demir de hazırlanan bildiriyi okudu.

Gazze Şeridi'ne yönelik bombalı saldırılarda, sahilde piknik yapan ailelerin, sokakta oynayan çocukların, hastanelerde tedavi bekleyen hastaların, ibadethanelerin hedef alındığını, İsrail'in en vahşi öldürme yöntemlerini kullanarak Filistin toplumunun yok edilmesi için kan döktüğünü ifade eden Demir, "Şehit yavrusunun parçalarını toplayan annenin görüntüleri karşısında kalpler incinmekten çok uzak kalmıştır. Vicdanlar, bombaların enkazı altında kaybolmaktadır." dedi.

Demir, tüm koşullara rağmen bir avuç mücahit ve onurlu Gazze halkının görkemli bir direnişle İsrail'e karşı koyduğunu sözlerine ekledi.

Kütahya

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde organize edilen "Gazze'yi Unutma" başlıklı etkinliğe katılan çok sayıda kişi, belediye önünden ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, Filistin'i özgür oluncaya kadar unutmayacaklarını dile getirdi.

Gazze'nin, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ettiğini vurgulayan Balon, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, gücümüz yettiği sürece konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Allah'ın izniyle yardımlarımız devam edecek. Boykotumuz kesintisiz sürecek. İslam coğrafyasının ortasında, Filistin'de yaşananlar öncelikle Müslümanların, sonra bütün insanlığın bir sınavı. Bu acımasız planları kurup uygulayan ve bu plana destek sağlayanların planları tutmayacak. Ne kadar kalabalık ve güçlü olurlarsa olsunlar, bütün dünyayı arkalarına da alsalar hakikat duvarı karşısında dağılıp parçalanacaklar. Bugün zalimlere göz yumup ses çıkarmayanlar da yarın kendi yüreklerini kemirecekler."

Kütahya'da yaşayan Filistinli Muhammed Ziya Afifi de Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yapılan eylemlerin, Gazze'de mücadele edenlere cesaret ve umut verdiğini söyledi.

Filistin'in, Gazze'nin unutulmaması için yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Afifi, Gazze'de ateşkes için oturma eylemi başlatacaklarını kaydetti.