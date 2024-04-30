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Kütahya'da otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile servis aracı kafa kafaya çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S. Ç idaresindeki 43 PA 262 plakalı otomobil, okullar caddesi İmam Hatip Lisesi önünde karşı yönden gelen 43 S 5038 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü S.Ç sevk edildiği Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Servis aracı Kütahya Emet Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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