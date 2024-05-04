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Kütahya'da otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz istikametinden Hisarcık istikametine seyreden Mehmet O. yönetimindeki 64 DU 704 plakalı araç Hisarcık Yeşilhisar Mahallesi ilçe girişinde sürücüsünün yağmur yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 34 ST 8765 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet O. ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe O. ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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