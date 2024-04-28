Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilgili kurum müdürleri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla "Kütahya İli Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, TKDK İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, DSİ Kütahya 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürü Vekili Şevket Bozdağ, TMO Şube Müdürü İsmail Önlü'nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretim planlaması, DSİ tarafından sulama ve baraj doluluk oranları, TKDK tarafından İPARD III konuları hakkında sunum yapıldı. Toplantı kurum proje ekiplerinin 9 Mayısta toplanması kararlaştırılarak sona erdi. - KÜTAHYA