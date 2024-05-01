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Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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Kütahya'da yaşayan Filistinli Muhammed Ziya Afifi'nin amcasının oğlunun kızları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. Kütahya'daki Alipaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren 4 kız kardeş için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Uzun yıllardır Kütahya'da yaşayan ve Türk eşiyle eczacılık yapan Filistinli Muhammed Ziya Afifi'nin amcasının oğlunun kızları Hanan (21), Amani (19), Hale (17) ve Amira Afifi (11), İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

Yakınları için Alipaşa Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Muhammed Afifi, taziyeleri kabul etti.

Afifi, gazetecilere, saldırıda yaralanan kuzeni ile onun eşinin, tedaviye alındığını söyledi.

Büyük üzüntü yaşadıklarını dile getiren Afifi, "Yeğenlerimin şehadet haberinin ardından Kütahya'daki kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Burada yeğenlerim için gıyabi cenaze namazı kıldık. 7 Ekim'den bu yana bizi ve Filistin'i yalnız bırakmayan hem Kütahya hem Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Kütahya İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

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