İsrail'in Gazze'ye saldırılarını oturma eylemiyle protesto ettiler

KÜTAHYA - Kütahya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla, Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu tarafından oturma eylemi düzenlendi.

Zafer Meydanı'ndaki stantta bir araya gelen platform üyeleri, Filistin'deki katliamın derhal durdurulmasını istediler.

KÜSİDAP adını basın açıklamasını Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptı.

Gazze'de yaşananları bilinçlendirmek amacıyla Zafer Meydanı'nda stant oluşturduklarını ifade eden Ceyhun, "Malumunuz olduğu üzere, 7 Ekim'den beri, 7 aydır Gazze'de bir katliam yaşanıyor. Bu katliama ilişkin KÜSİDAP olarak, sivil toplum kuruluşları olarak 7 aydır hemen hemen her gün bir eylem yapmaya çalışıyoruz. En azından bilinçlendirme, halkımızda farkındalık oluşturma anlamında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu manada yürüyüşler yaptık, burada stantlar kurduk, imza kampanyaları düzenleyip Cumhurbaşkanlığımıza kadar imzaları ilettik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren neler yapabiliriz diye düşündük. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren burada stant kurduk. Stantta bir Gazze görüntüsü vermeye çalıştık. Hem boykotu insanlara anlatmayı istedik hem de oradaki enkaz görüntüsüyle bu duyguyu biraz olsun insanlara hissettirmek istedik. Ramazan ayı boyunca standımız burada durdu. Yine faaliyetlerimize devam ettik. Sağ olsun insanlar desteklerini verdiler. Şu anda da biliyorsunuz, Refah'ta saldırılar başladı. Tekrardan bu saldırılar ne kadar devam edecek, kimse bilmiyor. Bu manada biz oradaki kardeşlerimize maddi, manevi destek vermek anlamında hem buradaki kardeşlerimizin de boykot anlamında Gazze'de yaşananlar manasında bilinçlendirmek niyetiyle standımıza burada devam ediyoruz" diye konuştu.

"Halkımız buraya gelsin, otursun, tepkisini göstersin"

Oturma eylemine vatandaşların da destek vermesini isteyen Ceyhun, "KÜSİDAP'la yaptığımız toplantı sonrasında, burada her gün bir oturma eylemi planladık. Bu eylemde her gün başka bir Sivil toplum kuruluşu burada gördüğünüz üzere, bu taburelerde oturma eylemi düzenleyeceğiz. Biz tüm halkımızı bu eyleme destek vermeye çağırıyoruz. Sonuçta 'ne yapılıyor ?' diye düşünmesin kimse. Buradaki faaliyet gündem oluyor. Gerçekten şu anda Amerika'da, Kolombiya Üniversitesi'nde ve diğer üniversitede yaşanan faaliyetleri biliyorsunuz, planlı faaliyetler değil. Birkaç öğrenciyle başladı fakat şu anda tüm Amerika'yı Avrupa'yı sarmış durumda ve İsrail bundan son derece rahatsız. Sosyal medyayı takip ediyoruz. Öyle tepki gösteriyorlar ki, oranın hükümetlerine kızıyorlar, neden bu eylemler durdurulmuyor diye. Biz bu manada en azından Kütahya'mızda bir faaliyet olsun, burada insanlar bilinçlendirilsin diye şehrin göbeğinde böyle bir oturma eylemi planladık. Herkesi bu oturma eylemine desteğe çağırıyoruz. İnşallah tüm halkımız gelsinler, burada otursunlar, en azından oradaki kardeşlerimizin duygularını hissetsinler ve destek vermiş olsunlar. Bu manada buraya çağırıyoruz. Tabi daha farklı eylemlerimizle bu işgal devam ettiği sürece, katliam devam ettiği sürece sivil toplum kuruluşları olarak bunu gündeme taşımaya devam edeceğiz. Hemen hemen her güne başka eylemler planlıyoruz. Bunları da yeri geldiğinde İnşallah eyleme geçireceğiz ve bu konuyla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Ben eyleme destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için, Gazze için desteğe devam etmelerini ve hiç olmazsa duaya devam etmelerini Ben buradan rica ediyorum. Rabbim inşallah en kısa zamanda Filistin'deki katliamı durdursun, oradaki kardeşlerimize Filistinli kardeşlerimize zafer ihsan etsin" ifadelerini kullandı.