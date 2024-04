Kütahya Valisi Musa Işın, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kütahya Valisi Musa Işın, "Emek, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda toplumun temel taşı ve kalkınmanın anahtarıdır" dedi.

Vali Musa Işın'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Türkiye'nin kalkınması için çalışan tüm işçilere minnettar olduklarını eden Vali Işın, "Emeğiyle topluma değer katan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Emek, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda toplumun temel taşı ve kalkınmanın anahtarıdır. Her alanda emeğini esirgemeyen, özverili çalışmalarıyla ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan tüm işçi kardeşlerimize minnettarız.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, Kütahya'mızın her köşesinde, her sektörde çalışan işçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, ilimize ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA