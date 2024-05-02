Kütahyalı Hayırseverler Uganda'da Su Kuyusu Açtırdı

Kütahyalı hayırseverler, Kütahya İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Uganda da su kuyusu açtırdı.

Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, suya ulaşmada sıkıntı çeken Afrika ülkelerinde, hayırseverlerin destekleriyle su kuyusu açtırdıklarını belirtti.

Bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıkları su kuyusu sayısının 114'ü geçtiğini ifade eden Başyiğit, İnsani Yardım Vakfı olarak 22 yılda 42 ülkede yaklaşık 13 bin 706 su kuyusu açtırdıklarını, bu kuyuların 114'ün üzerindekileri de Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açıldığını belirtti.

Dünyada milyonlarla insanın temiz suya ulaşmada büyük sıkıntı yaşadığını kaydeden Başyiğit, "Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Bu sorunun önüne geçebilmek için yaptığı çalışma ile her bölgenin şartlarına göre hayata geçirdiği su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu. Kütahya olarak en son Uganda da Gazzeli şehit olan kardeşlerimizin anısına su kuyumuzu hizmete açmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Başyiğit, su kuyusu açtırmak isteyen bağışçıların dernek binası ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki stanta başvurabileceklerini veya banka hesap numaralarına bağışlarını yapabileceklerini de sözlerine ekledi. - KÜTAHYA