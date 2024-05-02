Kütahya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi çevreyolunda Kütahya istikametine gitmekte olan Mustafa G. idaresindeki 43 AFJ 516 plakalı kamyonet, aynı istikamete seyir halinde olan Murat E. yönetimindeki 43 AAS 678 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Murat E. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA