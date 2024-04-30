Kütahya'nın 2024 yılındaki yatırım projeleri değerlendirildi

Kütahya'nın gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2024 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında, Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; 2024/1. dönem değerlendirme raporu, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları görüşüldü, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

2024 yılı yatırım programında 505 kamu yatırım projesinin yer aldığını ve bu projeler için toplam 8 milyar 968 milyon TL ödenek ayrıldığını kaydeden Vali Musa, "2024 yılının birinci döneminde 1 milyar 559 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 17'ye tekabül etmektedir. İlimizde yürütülen projelerden 2024 yılı ilk 3 ayı itibarıyla 35 adedi tamamlanmış, 64 adedi ihale aşamasında, 276 adedi devam etmekte, 127 adedine başlanmamış olup 3 adedi tasfiye edilmiştir" dedi.

Toplantıda alınan kararların ve yapılacak hizmetlerin Kütahya için hayırlı olmasını dileyen Vali Işın, kurul üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı, bölge ve il müdürlerinin yatırım raporlarını sunması, Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesi ve değerlendirilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA