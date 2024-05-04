Kütahya'da Zirai Don ve Kırağıya Karşı Önlem Alınıyor

Meteorolojinin Kütahya ve ilçelerinde 5 Mayıs 2024 Pazar gününden itibaren zirai don ve kırağı beklendiğini açıklamasının ardından Hisarcık ilçesinde vatandaşlar özellikle sebze fidelerinin üzerini pet şişelerle kapatarak don ve kırağıya karşı önlem alıyor.

Meteorolojinin uyarısı üzerine harekete geçen Hisarcık'lı üreticiler altlarını kestikleri değişik boyuttaki pet şişeleri ekili durumdaki kavun, karpuz, domates ve salatalık fidelerinin üzerine yerleştirip fidelerin zirai don ve kırağıdan zarar görmemesi için önlem alıyorlar.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Sarı koduyla yayınlanan uyarı raporuna göre, 5 Mayıs Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Pazartesi sabah saatlerine kadar Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde salı sabah saatlerine kadar, Eskişehir çevreleri ile Bursa'nın güney ilçelerinde ise hafif kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. - KÜTAHYA