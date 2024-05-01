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Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basarak berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

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Kütahya'da bir berber dükkanına giden 80 yaşındaki bir kişi, eşi hakkında dedikodu yapıldığı iddiasıyla pompalı tüfekle ateş açarak berber ve müşterisini öldürdü. Zanlı polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basarak berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta dün meydana gelen olayda, bir berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., eşi hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla pompalı tüfekle iş yerine ateş açarak, berber Necmi Aslan (51) ile berberde müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'i (60) öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Rıfat K., emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi. Rıfat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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