ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR - Haberler
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ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda yaptığı konuşmasında, 'G20'yi dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak görüyorum. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor. Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması, sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz. Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ediyor. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle, Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insani yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimiz yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kabil Havaalanı'nda 26 Ağustos'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında ayrıca son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir dedi.

'G20 BÜNYESİNDE BİR ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASINI ÖNERİYORUM

Erdoğan, 'Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur. Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna, sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun da başkanlığına talibiz. Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza da inanıyorum. Bu arada özellikle şunu da ifade etmem gerekiyor; hali hazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı bin 100'dür. Geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır. Afganistan'da bu desteğimiz devam etmektedir ifadelerini kullandı.

'TALİBAN YÖNETİMİYLE BUNLARI ÇÖZMESİ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Özellikle İtalya Başbakanı'nın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi geçici hükümet bekleneni henüz veremedi. İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan'ın terör örgütlerinin üsleri olmasını engelleme konusunda, aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Temenni ediyorum ki yerel altyapının, üstyapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu. ve kız çocuklarının okula gönderilmesi azınlık hakları bu konularda ciddi manada Afgan'ın oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor şeklinde konuştu.

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR

ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katıldı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır."
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Haber: ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MARUZ KALACAĞI GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR - Haberler
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