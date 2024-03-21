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Elazığ'da yasadışı yollarla ülkeye giren 5 göçmen ve organizatör yakalandı

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, ülkeye yasadışı yollarla giren 5 göçmen ve organizatör yakalanarak yasal işlem yapıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla giren 5 Afganistan uyruklu göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce göçmenlerin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 5 göçmen ve M.B. isimli organizatör yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Jandarma Elazığ 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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