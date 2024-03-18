Afganistan'da Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğindeki törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal ve büyükelçilik çalışanları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kızılay, Türk Hava Yolları, Türkiye Maarif Vakfı gibi Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı.

Şehitleri anmak için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabul edilişinin 103'inci yılı da kutlandı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, konuşmasında Türk Milletinin yetişmiş insana en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde 250 bin gencini şehit verdiğini ancak Çanakkale'nin geçilmesine izin vermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin bağımsızlık yolundaki inancı ve fedakarlığını her vesile ile hatırlamak bizim için tarihi bir görev ve sorumluluktur. Çanakkale Zaferimiz, milletimizin bu azim ve kararlılığını gözler önüne seren en büyük örneklerden biridir. Çanakkale Zaferi'nin önemi büyük bir askeri zafer olmanın çok ötesindedir. Kaybolan ümitlerin yeniden canlandığı, yüce Türk milletinin dünya tarihinin akışını değiştirdiği, üzerinden yüzyıllar geçse de unutulmayacak bir kahramanlık destanıdır Çanakkale."

Ünal, Çanakkale Zaferi'nin birçok halkın bağımsızlık mücadelesine örnek olduğunu kaydederek, "Bağımsızlık ve egemenlik yolunda Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vazife başında şehit düşmüş kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Bu vesile ile ülkemizi dışarıda temsil ederken terör saldırılarında şehit olan hariciye mensuplarımızı bir kez daha anmak istiyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." dedi.