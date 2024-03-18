Kabil'deki Varlıklı Kişiler Ramazan Ayında Yemek Dağıtıyor
Afganlar, Ramazan ayı boyunca camilere giderek saatlerini dua ve tefekkürle geçiriyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki varlıklı kişiler, iftar vaktinde maddi durumu yetersiz olanlara yemek dağıtarak Ramazan'ın özünde yatan hayırseverlik ve merhamet ruhunu somutlaştırıyor.
KABİL, 18 Mart (Xinhua) -- Afganlar, Ramazan ayı boyunca camilere giderek saatlerini dua ve tefekkürle geçiriyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki varlıklı kişiler, iftar vaktinde maddi durumu yetersiz olanlara yemek dağıtarak Ramazan'ın özünde yatan hayırseverlik ve merhamet ruhunu somutlaştırıyor.