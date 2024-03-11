Türkiye, Afganistan'da İyilik Trenleri ile Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, Türkiye'nin, Afganistan'da bulunan kurumları, ihtiyaç sahipleri için gönderilen "İyilik Trenleri" ve bayramlarda yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla Afgan halkının yanında olduğunu kaydetti.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan ayrılmasıyla ülkeye yapılan yardımlar büyük oranda kesildi ve uygulanan yaptırımlar ekonomiyi derinden etkiledi.

Bu kapsamda insani krizin giderilmesine destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye'deki çeşitli STK'lerin desteğiyle organize edilen "İyilik Trenleri" Afganistan'da önemli bir boşluğu doldurdu.

Afganistan'a ulaşan 19 "İyilik Treni" taşıdığı 8 bin 200 ton insani yardım ile Afgan halkına umut oldu. Öte yandan, AFAD, Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ekipleri de yardım faaliyetlerini sürdürdü.

Türk kurumlarının nezaretinde ülkenin 34 vilayetinde en az dörder kez dağıtılan yardımlar, afetzede, yetim, dul ve engellilerin olduğu yüz binlerce Afgan'a ulaştırıldı.

İhtiyaç sahiplerine ağırlıklı çadır, kışlık giyim, battaniye, gıda malzemesi gibi temel ihtiyaçları içeren yardımlar dağıtıldı.

Bunun yanında, yetimhaneler, okullar, ibadethaneler, hastaneler ve çeşitli dezavantajlı gruplar için de kırtasiye malzemesi, halı, tekerlekli sandalye, ilaç ve sağlık malzemesi gibi onlarca kalemde binlerce malzeme yardımı yapıldı.

Türkiye, deprem için harekete geçen ilk ülkelerden oldu

Son olarak Türkiye, ekimde Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremde mağdur olan insanların ve Pakistan'dan Afganistan'a zorla gönderilen düzensiz Afgan göçmenlerin yardımına koştu.

Başta Birleşmiş Milletler (BM) kurumları olmak üzere birçok ülke Herat ve Pakistan sınırındaki mağdurlara yardımlarını ulaştırdı. Türkiye, kurumları ve STK'ler aracılığıyla buraya insani yardım ulaştıran ilk ülkelerden oldu.

Bu kapsamda Afganistan'a ulaşan "İyilik Treni"nin taşıdığı yardımlar bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Buna paralel olarak, Türk kurumları ve STK'leri da buralardaki yardım faaliyetlerini artırdı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Ünal, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik yardımları konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

" Türkiye'nin mevcut itibarı güçlendirildi"

Ünal, deprem ve düzensiz göçmenlere yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu büyüklükteki krizlere anında müdahale etmek mümkün değil. Hiçbir ülkenin böyle bir kapasitesi yok. Yetkililerimiz çok hızlı ve etkin bir şekilde düzenleme yaparak Afgan kardeşlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştılar. Pakistan'dan dönen düzensiz Afganlar için de benzer şeyler söyleyebilirim. Orada da insani ihtiyacın ortaya çıktığı durumlar oldu ve bizim trenle gelen malzemelerin bir kısmı oraya gönderilerek insani ihtiyaçların karşılanmasına çalışıldı. Ayrıca Afganistan'da faaliyet gösteren Türk STK'leri de var. Onlar da depremin ilk gününden itibaren hem Herat'ta hem de Afganistan-Pakistan sınırında faaliyette bulundular. Çadır dağıttılar, sıcak yemek dağıttılar, çocuk ve kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda bulundular. Bunlar Afganistan'da Türkiye'nin mevcut itibarını güçlendiren olumlu gelişmelerdir."

Ünal, son "İyilik Treni" ile gelen yardımların Herat depremi ile Pakistan sınırında yoğunlaşan Afganlara tahsis edilmesi hakkında "Tren, ihtiyacı karşılamak üzere gerçekten çok iyi planlanmıştı. Sadece çadırlar değil, onun yanında battaniyeler, ısıtıcılar, gıda malzemeleri, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler getirildi. Bu malzemelerin de ihtiyaç sahiplerine ulaştığını onların yüzündeki mutluluktan gördük. Bu da bizi ayrıca çok mutlu etti. İyilik trenleriyle ilettiğimiz desteğimiz özellikle Herat'ta yaşanan krizin hafifletilmesinde hızlı ve etkin fayda sağlamıştır." dedi.

Türkiye'nin yardımları devam edecek

Maslahatgüzar Ünal, Türkiye'nin Afgan halkının yanında olduğunu ve yardımlarını sürdüreceğini kaydetti.

Taliban yönetiminin Afganistan'a hakim olmasının ardından birçok ülkenin Afganistan'ı terk ettiğini kaydeden Ünal, Türkiye nazarında Afganistan'ın önemini şu şekilde anlattı:

"Türkiye Kabil'deki diplomatik temsilciğini kapatmayan az sayıda ülkeden birisidir. Sadece Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız değil, buradaki diğer kurumlarımız da Afganistan'da kalarak görevlerine devam ettiler. Çünkü biz Afganistan ile dostluğumuzu dönemsel olarak değerlendirmiyoruz. Bu ortak tarihe, ortak kültüre, ortak değerlere dayanan çok ciddi bir geçmişimiz var. Türkiye'nin yardımları, 100 yılı aşan Türkiye-Afganistan dostluğunun bir göstergesidir. Ülkedeki insani krizle baş edebilmek ve Afgan halkının yanında olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Afganistan'ın son 40 yılını savaş ve istikrarsızlık içerisinde geçirdiğini ve bu nedenle ülkenin birçok alanda gelişim gösteremediğini kaydeden Ünal, Türkiye'nin Afgan halkının ihtiyaçlarını dikkate alarak yardım faaliyetlerinin Afganistan'ın barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacak şekilde planlandığını belirtti.

Ünal, Türkiye'nin Afganistan'da en yoğun şekilde faaliyette bulunan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek TİKA, Türk Kızılay, AFAD, Türkiye Maarif Vakfının Afganistan'da takdirle izlenen çalışmalarından gurur duyduğunu belirtti.