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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Operasyonda Afganistan uyruklu 7'si çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-6" botu ekiplerinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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