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TDV, Afganistan'da 1300 aileye gıda yardımı yaptı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 1300 aileye gıda yardımında bulundu. Yardım dağıtımı için düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Afgan Kızılayı Başkanı katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 1300 aileye gıda yardımında bulundu.

TDV'nin Afganistan'da ramazan ayı için planladığı yardım programları kapsamında, Afgan Kızılayının Kabil'deki Avşar ve Kale-i Fetullah kampüslerinde un, yağ, şeker ve bakliyat gibi gıda maddelerinden oluşan 30 kilogramlık gıda paketleri ihtiyaç sahibi 1300 aileye dağıtıldı.

Yardım dağıtımı için Kale-i Fetullah kampüsünde düzenlenen törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ile Afgan Kızılayı Başkanı Matiulhak Halis katıldı.

Ünal, buradaki konuşmasında, "Afgan kardeşlerimize elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde yardım edebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Afganistan en kısa zamanda hak ettiği güzel günlere kavuşacak. Türkiye ihtiyacı olduğunda her zaman Afganistan halkının yanında olmaya devam edecek." dedi.

Afgan Kızılayı Başkanı Matiulhak Halis de Türkiye'nin zor zamanlarda Afganistan'ın yanında yer aldığını vurgulayarak, Türkiye'ye ve Türk kurumlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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