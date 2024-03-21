Kırşehir'de İnsan Kaçakçılığına Aracılık Eden 2 Kişi Tutuklandı

Kırşehir'de insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P., C.B. ve E.D. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Ç.P. ve E.D tutuklandı, C.B. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR