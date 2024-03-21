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Kırşehir'de İnsan Kaçakçılığına Aracılık Eden 2 Kişi Tutuklandı

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Kırşehir'de insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P., C.B. ve E.D. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Ç.P. ve E.D tutuklandı, C.B. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Afganistan Kırşehir Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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