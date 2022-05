Blokzincirle kredilendirilmiş sertifika, gençlerin istihdamına katkıda bulunuyor - Haberler

Genç oyuncuları iş dünyasına ısındırmayı hedefleyen YouthCast Kariyere Hazırlık Programı'nın Türkiye temsilciliğini üstlendiklerini söyleyen LEGOnimbus Akademi Direktörü Işıl Tapkan, "YouthCast, 15-24 yaş grubundakilerin iş dünyasında başarılı olmalarına ve doğru becerileri edinmelerine uygun bir öğrenme platformu sunuyor. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik asenkron ve senkron derslerden oluşan 8 haftalık programda eğitimin dili İngilizce. Gençlerin öğrenme yöntemlerini takip eden 5 modüllü programı başarıyla tamamlayanlar, uluslararası geçerliliğe sahip ve blokzincir teknolojisiyle kredilendirilmiş yeterlilik sertifikalarını tüm iş başvurularında kullanabilir" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'de 15-24 yaşlarındaki nüfus 11 milyon 956 bin kişi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı 2019-2021 döneminde sırasıyla %25,4 %25,3 ve %22,6 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise 2 milyon 959 bin olarak kaydedildi. Bu gençlerin nüfusa oranı ise son 3 yılda düşen bir seyir izleyerek %26, %28,4 ve %24,7 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre de 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019-2021 arasında %56,7, %47,2 ve %44,5 olarak düşüş sergiledi.

İşsizlik oranı azaldığı halde gençlerin mutsuzluğunun artmasını yorumlayan LEGOnimbus Akademi Direktörü Işıl Tapkan, "Bu durumu hem iş dünyası hem de gençler açısından değerlendirmemiz gerekir. Pandeminin ardından yetenek kıtlığıyla karşı karşıya kalan küresel iş dünyası, 21'inci yüzyılın yetkinliklerini taşıyan gençleri işgücüne katmak için adeta kollarını açmış bekliyor. Ancak gençler beklenti ve hedeflerini doğru tespit edemiyor, kendi yetkinliklerine uygun, kendilerini mutlu hissedecekleri bir iş ve işyeri bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Oysa bu durumu ortadan kaldıracak becerileri gençlere kazandırmak, üstelik yalınız Türkiye'de değil, yurt dışında da iş bulmalarını kolaylaştırmak hiç de zor değil" açıklamasında bulundu.

BLOKZİNCİRLE KREDİLENDİRİLMİŞ ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKA

Yeterli becerilere sahip olmayan gençlerin, iş dünyasının onlara sunduğu fırsatları kaçırdığına değinen Işıl Tapkan, 21'inci Yüzyıl iş yaşamı becerileri üzerinde hazırlanan YouthCast Kariyere Hazırlık Programı'nın uluslararası geçerliliği olan ve blokzincir teknolojisiyle kredilendirilmiş sertifikalı bir eğitim programı sunduğunu açıkladı.

Genç oyuncuları iş dünyasına ısındırmayı hedefleyen programın Türkiye temsilciliğini dijital öğrenme pazaryeri LEGOnimbus ve onun çevrimiçi öğrenme merkezi LEGOnimbus Akademi'nin üstlendiğini söyleyen Işıl Tapkan, "YouthCast, 15-24 yaş grubundakilerin iş dünyasında başarılı olmalarına ve doğru becerileri edinmelerine uygun bir öğrenme platformu sunuyor. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik asenkron ve senkron derslerden oluşan 8 haftalık programda eğitimin dili İngilizce. Karmaşık kavramları anlaşılması kolay bilgi setleri halinde paketleyen dijital kurslar, en iyi uygulamaları eylem adımlarına dönüştürüyor. Gençlerin öğrenme yöntemlerini takip eden 5 modüllü programı başarıyla tamamlayanlar, uluslararası geçerliliğe sahip ve blokzincir teknolojisiyle kredilendirilmiş yeterlilik sertifikalarını tüm iş başvurularında kullanabilir" dedi.

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA HAZIRLIK EĞİTİMİ

YouthCast programı kapsamında 1 Nisan'da başlayan ve 8 haftada tamamlanacak kariyere hazırlık eğitim sınıfına Ankara'dan Denge Anadolu, Darüşşifa ve Eryaman MBA, Aydın'dan Söke Amerikan Kültür Koleji, Diyarbakır'dan Sınav Koleji, İstanbul'dan MBA Okulları, Mektebim Koleji ve Marmara Koleji, İzmir'den Bahçeşehir Özel ve Cengiz Aytmatov Anadolu, Urfa'dan Yeni İzler Koleji Liselerinden öğrenciler katılıyor. Toplam 30 katılımcıyla gerçekleştirilen hazırlık eğitiminde, İstanbul, MEF ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinden öğrenciler de bulunuyor.

İş dünyasından girişimci temsilcilerinin de eğitim verdiği YouthCast'in hazırlık eğitimini değerlendiren LEGOnimbus Akademi Direktörü Işıl Tapkan, "Katılımcılar, haftalık ders programını 7 gün 24 saat her yerden ve her cihazdan erişerek bireysel çalışmalarını yapabiliyor. Her hafta 1 saat canlı derslere katılıyor. Keyifli oryantasyon sürecinin ardından öğrencilerin kısa sürede özerk (otonom) öğrenmeye uyum sağladıklarını gördük. Hayat boyu gelişimin güzel bir örneği olan derslerin devamını heyecanla bekliyoruz" dedi.

"BİLGİNİN KALICILIĞINI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİCİ-EĞLENCE PSİKOLOJİSİNDEN YARARLANIYORUZ"

YouthCast eğitmenlerinden Batıkan Rumelili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen lise ve üniversite öğrencileri ve programı kendileri de kullanmak isteyen eğitim görevlileriyle birlikte ilk dersleri gerçekleştirdik. Programa bireysel olarak LEGOnimbus Akademi üzerinden başvurulabiliyor. Lise ve üniversiteler de bu programı ders olarak açabiliyor. Bilginin kalıcılığını artırmak için eğitici-eğlence (edutainment) psikolojisinden yararlanan YouthCast sayesinde herkes kariyerlerinde yükselmek ve anlamlı yaşamlar sürdürebilmek için eşit şartlara sahip bir oyun alanına erişebiliyor. Bugüne kadar 10 ülkeden 1 milyona yakın gence dokunan program, uluslararası bir düşünce liderleri ve müfredat danışmanları kurulu tarafından tavsiye ediliyor."

