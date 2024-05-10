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2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası faiz getirisi!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayında faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu. Bu gelişmeyle birlikte bankalar mevduat faizlerinde son 22 yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki, 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası faiz getirisi!

2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayında faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu. Bu gelişmeyle birlikte bankalar mevduat faizlerinde son 22 yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki, 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası faiz getirisi haberimizde!

2 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Bankadan bankaya rakamların değiştiği hesapta 2 milyon TL'lik mevduatın 32 günlük getirisinin en düşük 70 bin TL , tavan rakamın ise 94 bin TL seviyesine kadar çıktığı görüldü.

2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi şöyle:

ING

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %50

Net Kazanç: 80.874,32 TL

Vade Sonu Tutar: 2.080.874,32 TL

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: %52,46

Net Kazanç: 84.853,33 TL

Vade Sonu Tutar: 2.084.853,33 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %56

Net Kazanç: 90.579,23 TL

Vade Sonu Tutar: 2.090.579,23 TL

ODEA

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 87.344,26 TL

Vade Sonu Tutar: 2.087.344,26 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 79.256,83 TL

Vade Sonu Tutar: 2.079.256,83 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 74.404,37 TL

Vade Sonu Tutar: 2.074.404,37 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %58

Net Kazanç: 93.814,21 TL

Vade Sonu Tutar: 2.093.814,21 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 88.961,75 TL

Vade Sonu Tutar: 2.088.961,75 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 69.551,91 TL

Vade Sonu Tutar: 2.069.551,91 TL

QNB FİNANS

Faiz Oranı: %42,75

Net Kazanç: 69.147,54 TL

Vade Sonu Tutar: 2.069.147,54 TL.

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