Üye Girişi
Haberler

Öğretmene şiddete yasal düzenleme geldi mi? Bakan Tekin yeni düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı mı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da özel bir lisede görevli okul müdürünün okuldan atılan bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, 17 yaşındaki Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından atılacak adımlara ilişkin CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Peki, Öğretmene şiddete yasal düzenleme geldi mi?

ÖĞRETMENE ŞİDDETE YASAL DÜZENLEME GELDİ Mİ?

Bakan Tekin yeni yasal düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Valiliklerimiz bu konuda üstüne düşeni yapıyorlar. Ama alınan tüm tedbirlere rağmen istenmedik bir durum gelen öğretmeni duyar duymaz, hem idari hem de hukuki süreçlere müdahil olmak anlamında süreci üstleniyoruz. Gereken süreci takip ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza bu konudaki fedakarlıklarına, sabırları için teşekkür ediyoruz. Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Öğretmene şiddete yasal düzenleme geldi mi?

BAKAN TEKİN YENİ DÜZENLEMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz. İçişleri Bakanlarımız okullarımız için risk analizi yapmış durumda. Bu okullarda polis güvenliği var zaten. X-Ray cihazları bizim gündemimizde zaten. Farklı güvenlik tedbirlerini de hayata geçireceğiz, öğretmen arkadaşlarımızın şüphesi olmasın. Bu oluşumla oluşturdukları aile ortamı için, öğretmen arkadaşlarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Daha önce İstanbul'daki bir arkadaşımız için konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak geçmiş olsun dilemişti. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ne gibi tedbirler alabiliriz bunları planladık, yakında hayata geçireceğiz." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanı Hukuk 3.Sayfa Gündem Eğitim Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Bakmadan Geçme

Erkekler neden dişil enerji çalıştırır? Aşkta dengeler değişti mi? #128148 Buddha kimdir? Buddha kime denir? Budizm neyi savunur? Ateş Kuşları CANLI İZLE! 10 Mayıs Ateş Kuşları 54. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Sağlıklı bir ilişki yaşamak isteyenler buraya! İşte ilişkinin başında karşı tarafa sorulması gereken sorular... BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! LOVE BOMBİNG NEDİR? Love bombing ne anlama gelir, ne demek? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10-11 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurbanı kimler kesemez? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10-11 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Öğretmene şiddete yasal düzenleme geldi mi? Bakan Tekin yeni düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı mı? 11 Mayıs Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 11 Mayıs burç yorumları nedir? MECLİS'TE GERGİN ANLAR! AK Parti ve CHP vekilleri neden birbirine girdi? Veli Ağbaba ne dedi?
ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title