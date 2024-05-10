Öğretmene şiddete yasal düzenleme geldi mi? Bakan Tekin yeni düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, 17 yaşındaki Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından atılacak adımlara ilişkin CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Peki, Öğretmene şiddete yasal düzenleme geldi mi?

ÖĞRETMENE ŞİDDETE YASAL DÜZENLEME GELDİ Mİ?

Bakan Tekin yeni yasal düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Valiliklerimiz bu konuda üstüne düşeni yapıyorlar. Ama alınan tüm tedbirlere rağmen istenmedik bir durum gelen öğretmeni duyar duymaz, hem idari hem de hukuki süreçlere müdahil olmak anlamında süreci üstleniyoruz. Gereken süreci takip ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza bu konudaki fedakarlıklarına, sabırları için teşekkür ediyoruz. Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

BAKAN TEKİN YENİ DÜZENLEMEYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz. İçişleri Bakanlarımız okullarımız için risk analizi yapmış durumda. Bu okullarda polis güvenliği var zaten. X-Ray cihazları bizim gündemimizde zaten. Farklı güvenlik tedbirlerini de hayata geçireceğiz, öğretmen arkadaşlarımızın şüphesi olmasın. Bu oluşumla oluşturdukları aile ortamı için, öğretmen arkadaşlarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Daha önce İstanbul'daki bir arkadaşımız için konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak geçmiş olsun dilemişti. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ne gibi tedbirler alabiliriz bunları planladık, yakında hayata geçireceğiz." dedi.