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Dr. Asuman Yeni, Sanal Kumar Bağımlılığı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

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Sanal kumar bağımlılığının artışına dikkat çeken Dr. Asuman Yeni, bu bağımlılığın sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Bağımlılık tedavisinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Dr. Yeni, toplumun bilinçlendirilmesi, ailelerin çocuklarıyla iletişimini güçlendirmesi ve profesyonel yardım alınmasının önemine vurgu yapıyor. Ayrıca, dijital oyun ve kumar platformlarının denetim altına alınması gerektiğini belirterek, önleyici tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyor.

Uzmanlar, sanal kumar bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğini ve bu konuda farkındalık yaratmanın önemli olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda, bağımlılık tedavisinde Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Dr. Asuman Yeni, sanal kumar bağımlılığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Asuman Yeni, sanal kumar bağımlılığının dijital çağın getirdiği en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu bağımlılığın, sosyal ilişkilerde bozulmaya, maddi kayıplara ve psikolojik sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, sanal kumarın sürekli erişilebilir olması ve çekici görsel unsurlarıyla bağımlılığı tetikleyici etkisi olduğunu da vurguladı.

Dr. Yeni, sanal kumar bağımlılığının önlenmesi ve tedavi edilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi, ailelerin çocuklarıyla iletişimini güçlendirmesi ve gerekli profesyonel yardımın alınmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, dijital oyun ve kumar platformlarının sıkı denetim altına alınması gerektiğini vurgulayarak, önleyici tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

Dr. Asuman Yeni'nin bu açıklamaları, sanal kumar bağımlılığıyla mücadelede kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Dr. Asuman Yeni'den Sanal Kumar Bağımlılığına Karşı Önlem Önerileri

Sanal kumar bağımlılığının artmasıyla birlikte, önleyici tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Konuyla ilgili olarak, Türkiye'nin bağımlılık tedavileri konusunda önde gelen isimlerinden Dr. Asuman Yeni, sanal kumar bağımlılığına karşı alınabilecek önlem önerilerini paylaştı.

1. Eğitim ve Farkındalık Programları: Toplumda sanal kumar bağımlılığının zararları hakkında bilinçlendirme programları düzenlenmeli ve okullarda gençlere bu konuda eğitim verilmelidir.

2. Aile İletişimini Güçlendirme: Aileler, çocuklarıyla düzenli iletişim halinde olmalı ve onların dijital aktivitelerini takip etmelidir. Ayrıca, aile içi iletişimi güçlendirecek etkinliklere zaman ayırmak da önemlidir.

3. Dijital Denetim ve Kontrol: İnternet ve dijital oyun platformlarının yaş sınırlarına uygun şekilde kullanılması sağlanmalı, ayrıca ebeveyn denetimli yazılımlar kullanılarak çocukların internet erişimleri kontrol altında tutulmalıdır.

4. Profesyonel Yardım ve Destek: Kumar bağımlılığının çözümü var. Sanal kumar bağımlılığı belirtileri gösteren bireylere, destek ve tedavi imkanları sunulmalıdır. Bağımlılıkla mücadele edenlerin profesyonel yardım almaları teşvik edilmelidir.

5. Kurumsal Sorumluluklar: Dijital oyun ve kumar platformlarının, kullanıcılarına karşı sorumlu davranması ve zararlı içeriklerin kontrol altında tutulması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, bu platformlar kullanıcılarına bağımlılık riskini belirten uyarılar sunmalı ve sorumlu oyun uygulamaları teşvik edilmelidir.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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