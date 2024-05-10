Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kulüplerinin temsilcileri bir araya gelerek 'Lig Kurulu' toplantısını gerçekleştirdi.

16 Süper Lig kulübünün temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde 2024-2025 sezonuna ilişkin yapılması planlanan talimat ve kural değişiklikleri görüşüldü. Yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmek üzere; kulüp temsilcileri ile birlikte alınan ortak karar ile yeni sezonda yapılacak iki önemli değişiklik yapıldı.

1 TÜRK PARKEDE OLMAK ZORUNDA

2024-2025 sezonu itibariyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi müsabakalarında, en az 1 Türk oyuncu sahada bulunacak. Buna bağlı olarak yabancı oyuncu sayısı sahada en fazla 4, saha kenarında ise en fazla 3 olabilecek.

PLAY-IN FORMATI GELDİ

Play-in formatı ile daha rekabetçi bir sezon yaşanacak. Normal sezon sonunda ligi 7. 8. 9. ve 10. sırada tamamlayan takımlar 7-8 / 9-10 eşleşerek Play-in oynama hakkı elde edecek. Play-in eşleşmeleri tek maç üzerinden ligi üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. 7-8 eşleşmesini kazanan takım lig 7.'si olarak Play-off'a katılacak. 7-8 eşleşmesini kaybeden takım 9-10 eşleşmesinin galibi ile 8. sıradan Play-off'a girmek için karşılaşacak.