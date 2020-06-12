Esenler'de korona virüs pankartı konusu
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Esenler'de korona virüs pankartı konusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu haklı çıkardı.

Esenler'de korona virüs pankartı konusu
12.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:01

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu haklı çıkardı. İmamoğlu, Esenler Belediyesinin korona virüs önlemleri ile ilgili ilçenin değişik noktalarına astığı pankartların İBB görevlilerince gece yarısı indirilmesi olayına ilişkin, "Şunu benim Büyükşehir ekibim yapmışsa yanlış yapmış. Bana bir alo dese 5 dakikaya çözülürdü" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fox Tv'nin Çalar Saat Programı'nda İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu. Küçükkaya, İmamoğlu'na geçtiğimiz hafta sonu tartışma konusu olan Esenler Belediyesinin korona virüs önlemleri ile ilgili ilçenin değişik noktalarına astığı pankartların İBB görevlilerince gece yarısı indirilmesi olayını sordu.

"BENİM BÜYÜKŞEHİR EKİBİM YAPMIŞSA YANLIŞ YAPMIŞ"

İmamoğlu bu soru üzerine ekranda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun konu ile ilgili attığı paylaşımındaki pankartların kaldırıldığı fotoğrafı göstererek, "Şunu benim Büyükşehir ekibim yapmışsa yanlış yapmış. Bana bir alo dese 5 dakikaya çözülürdü" dedi.

CAMİ OLAYINDA DA DOĞRULAMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce de Göksu'yu doğrulamıştı. Esenler Belediye Meclisinin son toplantısında ilçedeki bir dini tesis alanının Maliye Hazinesi'ne devretme yetkisi alması, bazı basın kuruluşları tarafından çarpıtılmış ve "Göksu belediye borcunu cami ile ödeyecek" şeklinde haberler yapılmıştı. Esenler Belediyesi ve Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun haklılığını Ekrem İmamoğlu bir dakikalık videosunda ortaya koymuş ve bu uygulamanın belediyeler için kanuni bir zorunluluk ve sıradan olduğunu kaydetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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