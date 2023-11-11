Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu: Bazı oyuncular sorumsuzca davrandı

- Mustafa Ati Göksu : "Bazı oyuncular sorumsuzca davrandı"

İZMİR - Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, Eyüpspor yenilgisinin ardından, "Bazı oyuncular sorumsuzca davrandı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay, konuk ettiği Sakaryaspor 7-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Öncelikle farklı mağlup olduğumuz için üzgünüz. Bu yenilgiyi milli ara sonrasında telafi etmek de futbolcu kardeşlerimizde. Bazı oyuncu kardeşlerimiz sorumsuzca davrandılar. İnşallah bunu önümüzdeki haftalarda ve önümüzdeki müsabakalarda üstlerinden atarlar ve bu müsabakayı telafi ederler. Tabii söylenecek fazla bir şey yok rakibimizi de tebrik ederim. Farklı galip geldiler" diye konuştu.