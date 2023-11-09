Menteşe Belediyespor'un genç karate sporcusu Göksu Çelik Milli Takıma seçildi. Karate sporcusu Çelik, 17-19 Kasım tarihleri arasında Slovenya'da yapılacak Balkan Şampiyonasında ümit genç kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

Daha önce masa tenisinde milli takıma sporcu gönderen Menteşe Belediyespor, şimdi de karate branşında yetiştirdiği Göksu Çelik'i Milli Takıma gönderiyor. Slovenya'da yapılacak Balkan Şampiyonasına ülkemizi temsil edecek olan Göksu Çelik, şampiyonaya katılmadan önce Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Gümüş'e verdiği desteklerinden dolayı teşekkür eden Çelik, "Başkanıma, antrenörüme ve bugüne kadar her zaman yanımda olan, bana güvenen aileme teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Slovenya'dan madalyalarla dönmek istiyorum" dedi.

Karate sporcusu Göksu Çelik'in 10 yıldır Menteşe Belediyespor'un sporcusu olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, "Göksu belediyemizin takımına geldiğinde 8 yaşındaydı. Şuan 18 yaşında. Genç yaşında Milli Takıma seçilerek bizleri gururlandırdı. Göksu kızımızı, antrenörünü ve ailesini kutluyorum. Slovenya'da yapılacak olan Balkan Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Menteşe Belediyesi olarak spora ve sporculara destek vermeye, Milli Takıma farklı branşlarda sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

100'e yakın madalya sahibi olan karate sporcusu Göksu Çelik, Slovenya'da yapılacak Balkan Şampiyonasında ümit genç kategorisinde ülkemizi temsil edecek. - MUĞLA