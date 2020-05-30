Esenler'de dev proje yarım kaldı... İBB'yi suçladılar
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Esenler'de dev proje yarım kaldı... İBB'yi suçladılar

ESENLER Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, sosyal yaşam alanı projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerekçe gösterilmeden durdurulduğu söyledi.

Esenler'de dev proje yarım kaldı... İBB'yi suçladılar
30.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:26

 ESENLER Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, sosyal yaşam alanı projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerekçe gösterilmeden durdurulduğu söyledi.

Esenler Belediyesi'nin 2018 yılında İBB ile ortak başlatılan sosyal yaşam alanı projesinin İBB tarafından durdurulduğu iddia edildi. İçerisinde caminin de yer alacağı projenin durdurulmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. İnşaatı 2018 yılı mayıs ayında başlatılan ve 3 bölümden oluşan yaklaşık 10 milyon değerindeki projede, kadınlara yönelik spor alanı, derslikler, 7 hekimden oluşacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve cami yer alıyordu. 2020 yılı Mayıs ayında bitilmesi hedeflenen proje, İBB seçimlerinin ardından yeni yönetimin kararıyla durdurulduğu savunuldu. Bir hayırseverin bağışladığı apartmanı cami olarak kullanan mahalle sakinleri ise İBB'nin kararına tepki gösterdi.

"2018 MAYIS AYINDA PROJEYE BAŞLANDI"

Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, "Buradaki proje alanında mülkümüz olan alanlar vardı. Yandaki donatı binalarda istimlak yapılarak bir parsel oluşturuldu. Bunun üzerine biz bir proje hazırladık. Alt katında kadınlara yönelik spor alanının olduğu, kültür ve eğitimin olduğu bir alan, donatı açısından mahallenin okulu, camisi ve parkı problemli bir mahalle olduğu için oradaki aile sağlığı merkezi ihtiyacını da öngördük ve projenin içerisinde 7 hekimlik bir Aile Sağlığı Merkezi olan bir bölüm oluşturduk. Mahalle de apartmanların arasına sıkışmış bir camii var. Proje kapsamında daha kullanışlı bir camii yapılmasına karar verdik.  Bu projeyi bir önceki dönemki  İBB yönetimine sunduk. Onlar da konuyu incelediler ve bu projeyi yapabileceğimizi söylediler. 2018 yılının Mayıs ayında projeye başlandı" dedi

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BİLGİ ALAMADIK"Karataş, " Çalışmalar devam ederken, 2019 yılında seçim oldu. Seçimden sonra bu inşaatın durduğunu ve şantiyenin terk edildiğini gördük. Konuyu anlamak adına,  İBB ile hem yazışma yaptık hem de sözlü bilgi almaya çalıştık ama bugüne kadar bir cevap alamadık.  Şu an tam cami inşaatına başlayacakken terk edilmiş bir proje. Şu an ne yapılacağını bilmiyoruz. Yazışmalardan bir yanıt alamadık. Yaklaşık 10 milyon değerinde bir proje olacaktı. Geçtiğimiz ramazan ayında projeyi tamamlanmış olacaktı. İçi pislik dolu güvenlik anlamında da terk edilmiş, mahalle sakinlerinin de şikayet ettiği bir alan haline geldi" diye konuştu.

"CENAZE DEFİNİ DE YAPAMIYORUZ"Davutpaşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Pehlivan ise, "Burada eski binalar vardı. Esenler Belediyesi tarafından istimlak edildikten sonra burada boş bir arazi vardı. Buraya bir çocuk parkı yaptık. Parka gelen bazı kişiler uygunsuz hareketlerde bulunduğu için bu parkı kapattık. Yerine başka bir şey yapmak için halka sorduk. Mini bir referandum yaptık. Referandum neticesinde halkımız bu parkın kapanmasını istedi. Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde 1975 yılından bu yana, musalla taşı bile olan bir camimiz yok. Derme çatma bir camimiz var. Bu cami de morg yok, cenaze define de yapamıyoruz. Bir camii yapmak istedik. Esenler Belediye Başkanımıza söyledik ve buraya bir cami yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 2 buçuk sene önce kazma vuruldu. Çok güzel ilerliyordu. Bir süre sonra durdu. Esenler Belediyesi'ne sorduğumuzda ödenek alamadıklarını söylediler. Şuan camimiz tamamlanamadı. Bu bir milli servettir. Çürüyüp gitmemesi için bir an önce el atmamız lazım" dedi. 

"YENİ BAŞKAN GELİNCE İNŞAAT DURDURULDU"Mahalle sakini Bayram Nurçeli, "Eski bir cami 1975 yılında gecekondudan olma bir camiydi. Oradaki arsaları istimlak yaptılar. İnşaat tamamlanacakken Büyükşehir durdurulduğunu söyledi. Ramazana kadar tamamlanacağı söylendi.  İBB seçimleri yapıldıktan sonra yeni başkan gelince inşaat durduruldu. Eski bir cami korkarak giriyoruz" dedi.Mahalle sakini Saffet Yazıcı ise " 30 sene bekledik bu camiyi, bütün camiler yapıldı. Bizim cami yapılmadı. Cami cemaatini karşılamıyor. Cami de çökme riski var." dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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