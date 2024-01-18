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Altay, Eren Karataş ile yollarını ayırdı

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Altay, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadığı Eren Karataş ile yollarını ayırma kararı aldı. 22 yaşındaki kalecinin, önümüzdeki günlerde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Altay, yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamadığı Eren Karataş ile yollarını ayırma kararı aldı. 22 yaşındaki kalecinin, önümüzdeki günlerde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Altay'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda ödeme alamadığı için serbest kalma hakkını kullanıp Şanlıurfaspor'a transfer olan Marco Paixao'dan sonra 22 yaşındaki kaleci Eren Karataş ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek oyuncu ile masaya oturan Altay, yeni sözleşme konusunda ortak bir noktada buluşamayınca genç file bekçinin sözleşmesini tek taraflı feshetmeye karar verdi. Bonservisini eline alacak Eren'in de şimdiden kendisine kulüp bakmaya başladığı ifade edildi.

Altay'ın 2001 doğumlu file bekçisi Eren Karataş, bu sezon siyah-beyazlı formayla 14 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu süreçte kalesinde 30 gol gören genç kaleci, 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Böylece Eren Karataş, bu sezon Altay kalesinde maç başına 2.1 gol yeme oranına sahip oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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