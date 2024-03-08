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TSYD İzmir Şubesi'nde Yeni Başkan Seçildi

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin olağan genel kurulunda Ömer Ergin Karataş başkanlığa seçildi. Karataş'ın yönetim kurulu ise Ali Korkmaz, Ali Gözeten, Hamza Görkem Türkyılmaz, Abdullah Çelebi, Burak Hakerler ve Caner Tok'tan oluştu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin olağan genel kurulunda, Ömer Ergin Karataş başkanlığa seçildi.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki seçimde Karataş başkanlığındaki tek liste yer aldı.

Toplam 53 üyenin katıldığı kongrede başkanlığa seçilen Karataş'ın yönetim kurulu Ali Korkmaz, Ali Gözeten, Hamza Görkem Türkyılmaz, Abdullah Çelebi, Burak Hakerler ve Caner Tok'tan oluştu.

Başkanlık görevini Ergin Karataş'a devreden Bahri Okumuş, yaptığı konuşmada, kendisi için 12 yıllık bir dönemin sona erdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu salona ikinci kez gelişim. İlkinde İzmir Şube Başkan adayı olarak gelmiştim. Bugün de 12 yıl sonra o başkanlığı artık yeni bir ekibe, daha heyecanlı bir ekibe bırakma ümidiyle geldim. Geride kalan 12 yılda önemli hizmetler yaptığımıza inanıyorum ama tabii ki burada benim ne söylediğim değil, sizlerin ne düşündüğü. Bu süre zarfında tabii ki hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Bunlar için hepinizin hoşgörüsünü bekliyorum, kırdıklarımızdan özür diliyorum. Bu süreçte destek veren hem yönetici arkadaşlarıma hem bize rehberlik eden camiamızın büyüklerine teşekkür ediyorum. Benim için daha heyecanlı bir ekibe, daha heyecanlı bir yönetime bu işi bırakma vakti."

Ömer Ergin Karataş da mesleğe başladığından bu yana İzmir'de spor basınının çok zayıfladığını, sayı olarak az kaldıklarını dile getirdi.

Bahri Okumuş'a teşekkür eden Karataş, "Yeni dönemde derneğimizin kuruluşlarla, kurumlarla var olan ilişkilerini daha da geliştirmek istiyoruz. Daha önce yaptığımız devam eden organizasyonlarımızı sürdürmek istiyoruz. Yapamadığımız bir futbol turnuvamızı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Belki bir hentbol turnuvası yapmak istiyoruz. Üyelerimizle tekrar daha fazla organizasyonda bir araya gelmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Spor

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