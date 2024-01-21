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Karataş'ta Ölü Caretta Caretta ve Yunus Bulundu

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Adana'nın Karataş ilçesinde Bahçe Plajı ve Harbiş Plajı'nda ölü caretta caretta ve yunus bulundu. Hayvanlar, inceleme yapıldıktan sonra gömülmek üzere başka bir araziye götürüldü.

ADANA'nın Karataş ilçesinde birbirine 10 kilometre uzaklıktaki iki plajın kıyısına ölü caretta caretta ve yunus vurdu.

İlçeye bağlı Bahçe Plajı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, kıyıya yunus ölüsü vurduğunu fark etti. Buraya 10 kilometre uzaklıktaki Harbiş Plajı'nda da kıyıda nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ölüsü görüldü. Belediyeye ait iş makineleriyle sahilden alınan caretta ve yunus ölüleri, inceleme yapıldıktan sonra gömülmek üzere başka bir araziye götürüldü. Hayvanların, uzun süre önce öldüğü ancak kıyıya yeni vurdukları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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