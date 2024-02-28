Adana'da 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Karataş ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde sahte içki üretildiği tespit edildi. Ekipler, yapılan baskında 512 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Karataş ilçesinde 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Karataş ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
İkamete baskın yapan ekipler, aramalarda 512 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler buldu.
Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.