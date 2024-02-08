İstanbul Adalet Sarayı'nda Terör Saldırısı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Özden ATİK/ İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda teröristlerin GBT yapılırken bibergazı sıkması ve ardından silahla ateş ettikten sonra çevredekilerin kaçması, saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın vurulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel