Adana Karataş'ta Saman Balyalarının İstiflendiği Alanda Yangın Çıktı

Adana'nın Karataş ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, saman balyalarının istiflendiği alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Adana ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Ekiplerin alandaki yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. - ADANA