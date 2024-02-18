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Maçın önüne geçti! Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı

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Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 kazandığı Ankaragücü maçında taraftarlar Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a sert tepki gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren yıldız futbolcu top her ayağına geldiğinde ıslıklanınca ikinci yarının hemen başında oyundan alındı.

Mke Ankaragücü taraftarları, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ilk yarısında Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.

ISLIKLANIP YUHALANDI

Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.

OYUNDAN ALINDI

Genç futbolcu Kazımcan, 3. golde penaltıya sebebiyet verdi. Ankaragücü taraftarları penaltının ardından Kazımcan Karataş'ı ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş'ı ikinci yarının hemen başında oyundan aldı.

Maçın önüne geçti! Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Kazımcan Karataş MKE Ankaragücü Galatasaray Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Şahin Şeremet:

Her takımdaki eski oyuncuları Galatasaraya karşı en kötü oyununu oynar bu sabit oynatmayın kardeşim

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41
yanıtYanıtla
bekir Kizildemir:

Dünki fener rize maçinda kaleci tarık dan da bahsetsene biraz Fenerin altıyapısından çıkan kaleci Dzeko nun attığı goldeki hatasından da bahset

yanıt42
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