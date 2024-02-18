Maçın önüne geçti! Taraftarın protestosuna dayanamayan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmadı
Galatasaray'ın deplasmanda 3-0 kazandığı Ankaragücü maçında taraftarlar Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a sert tepki gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren yıldız futbolcu top her ayağına geldiğinde ıslıklanınca ikinci yarının hemen başında oyundan alındı.
Mke Ankaragücü taraftarları, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ilk yarısında Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.
ISLIKLANIP YUHALANDI
Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.
OYUNDAN ALINDI
Genç futbolcu Kazımcan, 3. golde penaltıya sebebiyet verdi. Ankaragücü taraftarları penaltının ardından Kazımcan Karataş'ı ıslıklayarak ve yuhalayarak protesto etti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş'ı ikinci yarının hemen başında oyundan aldı.