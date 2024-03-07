Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan Yalçın Karataş'ın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Yazıcızade Mahallesi Abdurrahim Sokağı'ndaki evinde yalnız yaşayan Yalçın Karataş'tan (58) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sağlık ekibiyle bu adrese gelen polisler, Karataş'ın hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede, emekli işçi olduğu öğrenilen Karataş'ın öldüğü tespit edildi.

Karataş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Karataş Olay Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli? Mehmet Sadık Tunç kimdir? AK Parti İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kaç yaşında, nereli? Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli? Bilal Kırkpınar kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title