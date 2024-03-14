Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli?
Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Erzurum-Horasan Belediye Başkan adayı olan Recep Karataş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş oldu. Peki, Recep Karataş kimdir? AK Parti Erzurum- Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş kaç yaşında, nereli?
RECEP KARATAŞ KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Horasan Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.